“Non sarebbe illogico vedere Pogba nella lista dei convocati”. Sono le parole di Sebastien Pocognoli, allenatore del Monaco, al termine della partita di Ligue 1 contro il Nantes nell’infrasettimanale. Il rientro in campo dopo due anni di Paul Pogba – tesserato con il Monaco – stava per diventare realtà. Stava, appunto. Perché bisognerà attendere ancora. Il centrocampista francese – che non gioca dal 3 settembre 2023, Empoli-Juventus a causa della squalifica per doping – secondo quanto riportato da RMC Sport, ha saltato la sessione di allenamento di oggi 31 ottobre a causa di un infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pogba è un caso: tutto era pronto per il ritorno in campo, ora il futuro al Monaco sembra ormai compromesso