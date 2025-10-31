Pogba è un caso | tutto era pronto per il ritorno in campo ora il futuro al Monaco sembra ormai compromesso

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025

“Non sarebbe illogico vedere Pogba nella lista dei convocati”. Sono le parole di Sebastien Pocognoli, allenatore del Monaco, al termine della partita di Ligue 1 contro il Nantes nell’infrasettimanale. Il rientro in campo dopo due anni di Paul Pogba – tesserato con il Monaco – stava per diventare realtà. Stava, appunto. Perché bisognerà attendere ancora. Il centrocampista francese – che non gioca dal 3 settembre 2023, Empoli-Juventus a causa della squalifica per doping – secondo quanto riportato da RMC Sport, ha saltato la sessione di allenamento di oggi 31 ottobre a causa di un infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

pogba 232 un caso tutto era pronto per il ritorno in campo ora il futuro al monaco sembra ormai compromesso

© Ilfattoquotidiano.it - Pogba è un caso: tutto era pronto per il ritorno in campo, ora il futuro al Monaco sembra ormai compromesso

