Pogba è un caso | tutto era pronto per il ritorno in campo ora il futuro al Monaco sembra ormai compromesso
“Non sarebbe illogico vedere Pogba nella lista dei convocati”. Sono le parole di Sebastien Pocognoli, allenatore del Monaco, al termine della partita di Ligue 1 contro il Nantes nell’infrasettimanale. Il rientro in campo dopo due anni di Paul Pogba – tesserato con il Monaco – stava per diventare realtà. Stava, appunto. Perché bisognerà attendere ancora. Il centrocampista francese – che non gioca dal 3 settembre 2023, Empoli-Juventus a causa della squalifica per doping – secondo quanto riportato da RMC Sport, ha saltato la sessione di allenamento di oggi 31 ottobre a causa di un infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
