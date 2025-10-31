Pnrr Mattarella Invitalia | Grazie alle riforme procedure più rapide e trasparenti Non si torni indietro

“Grazie alle riforme approvate nell’ambito del Pnrr oggi abbiamo un quadro procedurale che ci consente di essere veloci, trasparenti, collaborativi con gli operatori economici e operativi nel mettere a terra le progettualità. I fondi stanziati sono utili e generano Pil quando sono erogati alle imprese e immessi nel sistema economico”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, al Salone della Giustizia. “Sul Pnrr, l’innovazione più importante che dobbiamo preservare è il disegno dei meccanismi di governance chiari e rispettosi dei ruoli e delle competenze di tutti gli attori impegnati nella realizzazione delle opere, sia la Pubblica amministrazione che gli operatori economici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

