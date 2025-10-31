Pnrr Bernardo Mattarella Invitalia | Importante preservare meccanismi di governance e procedure – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 “Grazie alle riforme approvate nell’ambito del PNRR oggi abbiamo un quadro procedurale che ci consente di essere veloci, trasparenti, collaborativi con gli operatori economici e operativi nel mettere a terra le progettualità. I fondi stanziati sono utili e generano Pil quando sono erogati alle imprese e immessi nel sistema economico”. Lo ha detto l’Amministratore Delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, al Salone della Giustizia. Salone della Giustizia Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Una panoramica dal drone sul cantiere #Pnrr del nuovo Skate Park che sta sorgendo tra via D’Avia Sud e via Pignedoli. Comune di Modena Andrea Bortolamasi - facebook.com Vai su Facebook

Pnrr, Bernardo Mattarella (Invitalia): Importante preservare meccanismi di governance e procedure - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it scrive

Pnrr, Bernardo Mattarella (Invitalia): Abbiamo gestito gare da 11,6 mld di cui 8,5 dedicati a Comuni - “Invitalia è stata ingaggiata per il Pnrr come soggetto attuatore, siamo ormai la centrale di committenza più importante del Paese e abbiamo gestito gare da 11,6 miliardi. Scrive ilgiornale.it

Pnrr, Bernardo Mattarella (Invitalia): Importante preservare meccanismi di governance e procedure – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 “Grazie alle riforme approvate nell’ambito del PNRR oggi abbiamo un quadro procedurale che ci consente di essere veloci, trasparenti, collaborativi con gli operat ... Da open.online