Pm al lavoro sui presunti pagamenti occulti di Giuseppe Sempio I legali del figlio Andrea | Il caso di Brescia non lo riguarda
Analizzare movimenti bancari, i messaggi inviati e ricevuti e poi riascoltare intercettazioni ambientali e telefoniche. E’ il lavoro in corso negli uffici della Procura di Brescia dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, che per la pm Claudia Moregola avrebbe corrotto l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per scagionare, nel 2017, il figlio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
