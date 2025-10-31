Plastica differenziare bene è ancora un problema Hera rilancia la sensibilizzazione

La raccolta differenziata nel modenese è in crescita costante e registra ottime percentuali in tutto il territorio gestito da Hera, con una media di circa l’82% nei 32 comuni serviti. Ma serve un’operazione qualità: divulgare sempre di più le informazioni corrette e incrementare i controlli dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

