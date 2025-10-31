Pizzoccheri taragna castagne e birra | le sagre del fine-settimana in Bergamasca
La sagra della polenta taragna a Spirano, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, Tattoo weekend a Chiuduno, il Festival della Valtellina a Grumello Del Monte, castagnate, la sagra d’autunno a Oltre il Colle e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a?????????? al piazzale degli Alpini a Bergamo torna l’OktoBERG Fest. Ci sarà il tradizionale tendone con ben tre Biergarden all’aperto la cucina berghem-bavarese, musica dal vivo e intrattenimenti. Per celebrare mille e più brindisi, non mancherà la birra, proveniente dalla Baviera e da birrifici artigianali bergamaschi: Hammer, QuBeer e Hop Skin. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Val Brembilla (BG) - "Festival della Valtellina" 24-25-26 Ottobre Novembre 2025
Ravioli nostrani, pizzoccheri, birra e castagne: le sagre del fine settimana in Bergamasca - L’OktoBerg Fest” al Piazzale degli Alpini a Bergamo, “Streeat Food Truck” a ChorusLife, la sagra d’autunno a Ponte Giurino, l’Oktoberfest a Costa di Mezzate, la sagra del raviolo nostrano a Covo, ... Come scrive bergamonews.it