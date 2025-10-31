La sagra della polenta taragna a Spirano, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, Tattoo weekend a Chiuduno, il Festival della Valtellina a Grumello Del Monte, castagnate, la sagra d’autunno a Oltre il Colle e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a?????????? al piazzale degli Alpini a Bergamo torna l’OktoBERG Fest. Ci sarà il tradizionale tendone con ben tre Biergarden all’aperto la cucina berghem-bavarese, musica dal vivo e intrattenimenti. Per celebrare mille e più brindisi, non mancherà la birra, proveniente dalla Baviera e da birrifici artigianali bergamaschi: Hammer, QuBeer e Hop Skin. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Pizzoccheri, taragna, castagne e birra: le sagre del fine-settimana in Bergamasca