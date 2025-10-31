Pizzicato ad abbandonare in strada sacchi in plastica pieni di rifiuti | denunciato
VEGLIE – Con l’auto carica di sacchi in plastica piena di rifiuti si recava sul territorio comunale di Veglie per abbandonare l’immondizia ai margini di una strada: è stato sorpreso in azione e denunciato un uomo di un paese limitrofo, dopo una specifica attività di controllo da parte della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
