Pizzeria con spaccio manette al titolare nel Milanese | aveva con sé esplosivi e un taser

A nord di Milano mercoledì 29 ottobre la polizia ha arrestato il titolare 24enne di una pizzeria di Cormano per detenzione di droga ai fini di spaccio, porto abusivo di armi e possesso di esplosivi. Dopo alcune verifiche, nate dai sospetti che il locale di via Vespucci potesse essere una centrale della droga, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nel locale. Dietro il registratore di cassa - in un cassetto - sono stati trovati 18 grammi di hashish. In un armadietto sotto il bancone gli agenti hanno trovato cinque proiettili. Vicino ai bagni un armadio conteneva 36 grammi di hashish. Poi il garage. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

