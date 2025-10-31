Più luce alla Basilica di San Luca E riapre l’Osservatorio

Bologna, 31 ottobre 2025 – Più luce (e, quindi, più bellezza anche di notte) a San Luca. Qui, in uno dei simboli più cari ai bolognesi, alle 18.30 nel Santuario della Beata Vergine di San Luca è stata inaugurato con l’evento “Luce e speranza”, il nuovo impianto di illuminazione della Basilica, alla presenza dell’arcivescovo Matteo Zuppi e con l’introduzione di Stefano Lappi di Hera Bologna. Ma non solo. Nel corso dell’evento di ieri sono anche stati presentati il restauro dell’Osservatorio meteorologico e sismico “Malvasia”, con l’introduzione di Graziano Ferrari e Andrea Bizzarri dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e anche il progetto “Sosteniamo San Luca”, con l’introduzione di don Alessandro Caspoli, dei Servizi sviluppo e sostenibilità della diocesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

