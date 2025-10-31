L’euro digitale? «Resiliente e inclusivo». Intanto rilanciano l’Erasmus a tinte sociali e resuscitano l’Interrail con tanto di lotteria per i biglietti. Ma è solo propaganda per far attecchire i valori dell’Ue. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Più l’Europa si avvia al fallimento, più la vogliono rendere divertente