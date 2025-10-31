Più fondi per mobilità sociale e grandi eventi | Verona approva la variazione di bilancio

Veronasera.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Verona ha approvato nella serata di giovedì 30 ottobre la variazione di bilancio relativa agli investimenti in mobilità, sicurezza, politiche abitative e interventi sociali. La delibera 802025, approvata con 19 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti, aggiorna il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alloggio sociale con fondi Pnrr, è il primo in provincia di Pavia - A Sannazzaro è stato inaugurato il primo appartamento per l’autonomia abitativa realizzato in tutta la provincia di Pavia con i fondi del Pnrr nell’ambito degli investimenti Next ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

Landini alla Ue: “No al riarmo, utilizzare fondi per Europa sociale e del lavoro” - ROMA – "Davanti alle sfide e ai problemi internazionali, la priorità strategica dell'Europa non può essere la corsa al riarmo. Da repubblica.it

La Sorianese e i suoi tifosi hanno raccolto fondi per il centro sociale anziani - Durante la partita casalinga della Sorianese che si è disputata ieri contro l’Aranova, presso lo stadio comunale, si è svolta una splendida iniziativa di solidarietà, la Lotteria di Natale. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Fondi Mobilit224 Sociale