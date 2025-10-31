Più fondi per mobilità sociale e grandi eventi | Verona approva la variazione di bilancio

Il Consiglio comunale di Verona ha approvato nella serata di giovedì 30 ottobre la variazione di bilancio relativa agli investimenti in mobilità, sicurezza, politiche abitative e interventi sociali. La delibera 802025, approvata con 19 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti, aggiorna il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

