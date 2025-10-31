Più di 5.000 firme anti moschea a Sassuolo
Il luogo di culto, di oltre 2.000 metri quadri, sorgerebbe al posto di un centro culturale islamico. Cittadini e centrodestra temono che il tempio causerebbe il boom di stranieri. L’eurodeputata Anna Cisint,: «Nessuno spazio senza un’intesa con lo Stato». 🔗 Leggi su Laverita.info
