Un autentico mito. Sarah Bernhardt è stata la prima “star” conosciuta a livello mondiale. La più grande attrice di tutti i tempi, è spesso definita. Non solo ha lasciato un’impronta indelebile nella sua epoca, ma il suo nome è rimasto vivo per tutto il XX secolo e lo è ancora oggi. Eppure, pochi conoscono la sua vera storia. A rimediare ci pensa il film La divina di Francia – Sarah Bernhardt. Di cui vi proponiamo in anteprima esclusiva la clip che vedete qui sotto. La pellicola, diretta da Guillaume Nicloux, è in arrivo nei cinema italiani dal 6 novembre con Wanted. Protagonista una bravissima Sandrine Kiberlain, attrice nota e celebrata in Francia, vincitrice del Cesar per En avoir (ou pas) e per 9 mois ferme. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Più che un biopic, un ritratto in libertà della più grande attrice del mondo: al cinema arriva "La divina di Francia – Sarah Bernhardt"