Pista ciclabile | Si vada a fondo su eventuali danni Rossi | Non addebitabili a noi

BRINDISI – Si è aperta con una polemica sulla pista ciclabile la seduta odierna (venerdì 31 ottobre) del consiglio comunale. Nella giornata di ieri, come noto, sono iniziati i lavori di smontaggio dei cordoli già realizzati lungo il rettilineo che da viale Palmiro Togliatti va a Viale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

