Pisa-Lazio la moviola di Calvarese | Massa c' è su Dia giusto non dare rigore
Davide Massa torna in campo poco più di una settimana dopo aver diretto Arsenal-Atletico Madrid. L'arbitro della sezione di Imperia ritrova il Pisa alla Cetilar Arena per la seconda volta, dopo la sfida contro l'Udinese di settembre, mentre l'ultimo incrocio con la Lazio risaliva a maggio in occasione del pareggio contro la Juventus. Il classe '81 conferma il buon trend della sua prima parte di campionato con una prestazione convincente all'undicesima partita stagionale, considerando anche gli impegni europei. Il ligure, anche grazie alla sua grande esperienza, porta a casa una partita corretta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
