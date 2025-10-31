Pisa-Lazio 0-0 Poche emozioni e nessun gol all' Arena Garibaldi

AGI - Lazio bloccata sullo 0-0 dal Pisa nel posticipo della nona giornata di Serie A. All'Arena Garibaldi la formazione di Maurizio Sarri sbatte su una versione solida, ma al tempo stesso intraprendente dei toscani, che strappano un punto pesante in ottica corsa salvezza, anche se devono ancora rinviare la gioia del primo successo dopo il ritorno in A. Terzo pareggio consecutivo per i nerazzurri di Gilardino (dopo il 2-2 con il Milan e lo 0-0 con il Verona) che salgono in 17esima piazza con 5 punti. Quinto risultato utile in fila per la Lazio, che non riesce a bissare il successo casalingo con la Juventus e si assesta in 11esima posizione con 12 punti, ma a sole tre lunghezze dal sesto posto del Bologna. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pisa-Lazio 0-0. Poche emozioni e nessun gol all'Arena Garibaldi

