Pisa Lazio 0-0 ma quanto sono noiose le partite equilibrate!
Difese forti, attacchi deboli, indecisi, timorosi di far male, come diceva Gianni Meccia dei soldati delicati. Pisa e Lazio si contentano di raccogliere un punticino per parte, mentre gliene occorrevano tre per migliorare la loro povera classifica. Una partita equilibrata, forse troppo, e noiosa per i telespettatori e per i tifosi presenti (quelli pisani, visto che i laziali li hanno rispediti a casa, per eliminare possibili disordini). Di pioggia nel primo tempo ne è caduta tanta, di gol nemmeno l’ombra. Secondo tempo senza pioggia e senza gol. In tutta la partita, l’unico tiro romano, di Basic, sempre lui, ha fatto tremare un palo, e un po’ anche il portiere Semper. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
