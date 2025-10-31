Pisa – Lazio 0-0 | il tabellino

2025-10-30 21:44:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Tommaso Fefè 30 ott 2025, 22:44 Ultimi aggiornamenti: 30 ott 2025, 22:44 Finisce a reti bianche l’ultima sfida della nona giornata di campionato tra Pisa e Lazio. Partita con poche emozioni. Pisa – Lazio 0-0 (primo tempo 0-0) Marcatori: – Assist: – PISA (3-4-2-1) Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon (dal 1’st Calabresi); Tourè, Aebischer, Marin (dal 19’st Akinsanmiro), Angori; Cuadrado (dal 19’st Moreo), Tramoni (dal 19’st Leris); Nzola. All. Gilardino LAZIO (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila (15’st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (12’st Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Basic (12’st Vecino); Isaksen (dal 35’st Noslin), Dia (dal 1’st Pedro), Zaccagni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

