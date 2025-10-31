Pirelli Urso | Sinochem? Su strada giusta governo farà sua parte

Milano, 31 ott. (askanews) – “Credo che siamo sulla strada giusta e penso che questo possa servire a questa azienda importante e strategica dell’Italia di competere al meglio nei mercati più avanzati a cominciare ovviamente da quello degli Stati Uniti”. Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, parlando a margine della visita all’area R&D di Pirelli a Milano, a proposito del dialogo in corso tra il governo e i soci dell’azienda di pneumatici, tra cui i cinesi di Sinochem. “Sappiamo che siamo sulla strada giusta e c’è la consapevolezza da parte di tutti che occorra trovare la migliore soluzione per garantire lo sviluppo di questa tecnologia all’avanguardia nel mondo”, ha detto il ministro riferendosi alla tecnologia Pirelli Cyber tyre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

