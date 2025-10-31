Pirames International annuncia nuove licenze strategiche | siglati accordi con Lungomare e Mario Fargetta

ROMA – Pirames International rafforza ulteriormente la propria posizione nel panorama musicale italiano e internazionale annunciando due nuove importanti sinergie. La società guidata da Federico Montesanto ha infatti siglato un accordo con Lungomare srl, storica etichetta indipendente, presieduta dall’avvocato Vittorio Costa, il cui catalogo rappresenta un vero e proprio patrimonio della produzione musicale italiana. L’intesa riguarda la gestione dell’intero catalogo, che include artisti di rilievo come Angelo Branduardi e Alexia, compresa la raccolta dei diritti connessi all’estero (Italia esclusa). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

