Piove ed è la solita raffica di disagi in città | allagamenti traffico e blackout in diverse zone

Palermotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nubifragio si è abbattuto sulla città nel pomeriggio di oggi, causando la solita serie di disagi ai palermitani. Sono diverse le zone in cui si sono verificati allagamenti. Su tutte l'area del sottopassaggio di via Belgio dove l'app Amap Safe, attorno alle 18 ha segnalato un accumulo di acqua. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

