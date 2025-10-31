Pioppo Futsal in trasferta in casa del Palermo Futsal Club Mister Basile | Avversario assetato di punti noi dobbiamo giocare con la giusta mentalità!
Le due neopromosse sono pronte a regalare spettacolo a tutti gli appassionati di futsal al Tocha Stadium L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
NEXT MATCH SERIE C1 2025/2026 - Girone A 8° Giornata Futsal Club Palermo VS Pioppo Futsal Sabato 1 Novembre 2025 Start ore 17:00 ? Tocha Stadium Via Oliveri Mandalà Emanuele, 22, https://maps.app.goo.gl/z3F7TSVEmU1ZtJih6 - facebook.com Vai su Facebook
