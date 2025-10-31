Piombino ruba i soldi dal panificio approfittando dell’assenza del titolare | incastrato dalle telecamere
Un giovane straniero di 28 anni è stato denunciato per furto e ricettazione a Piombino dopo essere stato individuato grazie alle telecamere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
