Pioli all’ultima spiaggia con il Lecce

Ultima spiaggia o partita senza appello, la cosa sicura è che Fiorentina-Lecce di domenica è da dentro o fuori per Stefano Pioli e nessuno l'avrebbe mai detto un paio di mesi fa, ma neppure se lo sarebbe lontanamente immaginato. Il tecnico parmigiano per primo. Ma questo è, inevitabilmente, perché la squadra viola è penultima in classifica, protagonista in negativo che più non si può della peggior partenza in Serie A nella sua storia ormai centenaria con appena quattro punti conquistati e nessuna vittoria in nove giornate.

