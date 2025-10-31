Una pioggia battente e incessante che, ancora una volta, per tutto ieri, ha flagellato Bologna e provincia. Si è rialzato il livello dei fiumi e anche la paura dei cittadini. A preoccupare, per tutta la giornata di giovedì, le piene dei fiumi, in particolare quella del Reno, che aveva già superato, a ora di pranzo, la soglia arancione sull’Appennino arrivando alla Chiusa di Casalecchio. E spaventa, ancora una volta, il torrente Zena. Dalle 8 di ieri mattina la situazione più grave è stata osservata in montagna e in particolare nell’area dell’Alto Reno Terme, a Molino del Pallone. Qui il Reno si è ingrossato in poco tempo, rendendo necessaria la chiusura del ponte che collega Mulino del Pallone a Campeda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pioggia incessante, torna l’incubo. Frane e strade chiuse in Appennino