Pioggia incessante torna l’incubo Frane e strade chiuse in Appennino
Una pioggia battente e incessante che, ancora una volta, per tutto ieri, ha flagellato Bologna e provincia. Si è rialzato il livello dei fiumi e anche la paura dei cittadini. A preoccupare, per tutta la giornata di giovedì, le piene dei fiumi, in particolare quella del Reno, che aveva già superato, a ora di pranzo, la soglia arancione sull’Appennino arrivando alla Chiusa di Casalecchio. E spaventa, ancora una volta, il torrente Zena. Dalle 8 di ieri mattina la situazione più grave è stata osservata in montagna e in particolare nell’area dell’Alto Reno Terme, a Molino del Pallone. Qui il Reno si è ingrossato in poco tempo, rendendo necessaria la chiusura del ponte che collega Mulino del Pallone a Campeda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Sotto una pioggia incessante, il rumore dell’acqua che scorreva nel canale copriva quasi tutto. Gli operai dei lavori pubblici della Contea di Ventura, in California, erano al lavoro per controllare che l’inondazione non avesse ostruito il flusso, quando uno di lor - facebook.com Vai su Facebook
Pioggia incessante, torna l’incubo. Frane e strade chiuse in Appennino - In poche ore caduti 100 millimetri d’acqua, disagi a Granaglione e in Val di Zena. ilrestodelcarlino.it scrive