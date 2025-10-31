Pioggia incessante e vento forte Abbattuti alcuni alberi Chiuso un sottopasso allagato

GROSSETO La pioggia incessante dal primo pomeriggio non ha risparmiato disagi e qualche allagamento in città e in alcune zone della provincia. A macchia di leopardo. Nessun ferito o conseguenze gravi, ma gran lavoro dei vigili del fuoco e nel tardo pomeriggio anche degli agenti della polizia municipale che hanno dovuto chiudere il ’solito’ sottopasso allagato nella zona nord della città. Nel pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Grosseto era intervenuta in via Topazio, a Grosseto, per la messa in sicurezza di un pino reso pericolante probabilmente in seguito all’urto da parte di un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

