Piogge record a New York due morti a Brooklyn

Le forti piogge da record delle ultime ore hanno provocato due vittime e seri disagi alla popolazione di New York. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Piogge record a New York, due morti a Brooklyn

