Pietrangeli contro Panatta nuovo round sul Roland Garros

Pietrangeli contro Panatta, Nicola contro Adriano: un odio amore che durerà per sempre. La coppia d’oro del tennis italiano rappresenta una tra le più grandi rivalità dello sport nostrano, fatta di vittorie, liti e abbracci. E ancora liti. L’ultima, in rigoroso ordine di tempo, è di queste ore. E’ il portale Supertennis a ospitare l’intemerata di Pietrangeli nei confronti del suo allievo prediletto, ‘reo’ di aver omesso in un’intervista le vittorie del suo ex capitano di Davis al Roland Garros di Parigi. “Carissimo Adriano.”. “ Carissimo Adriano, ma che ti succede?”. Inizia così l’articolo dal tono polemico di Nicola Pietrangeli, pubblicato su Supertennis, nel quale l’ex tennista si rivolge ad Adriano Panatta che in una intervista ha dichiarato di essere l’unico italiano ad aver vinto Parigi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pietrangeli contro Panatta, nuovo round sul Roland Garros

