Pierina Paganelli speranze per Dassilva su scarcerazione La famiglia della vittima | Quadro accusatorio grave
La Cassazione ha chiesto al Riesame di Bologna di effettuare ulteriori analisi per la richiesta di scarcerazione avanzata da Louis Dassilva, il 35enne accusato di aver ucciso Pierina Paganelli nell'ottobre del 2023. Soddisfatti i legali dell'imputato, mentre gli avvocati de figli della 78enne sottolineano a Fanpage.it la persistenza di un "quadro accusatorio gravissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
