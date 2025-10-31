Pierfrancesco Favino e Andrea Di Stefano al The Space Moderno per Il maestro

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 11 novembre, presso il The Space Cinema Roma Moderno, sarà possibile vedere in anteprima il nuovo film “Il Maestro”. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00.Prima dello spettacolo, Pierfrancesco Favino e il regista Andrea Di Stefano saluteranno il pubblico presente in sala.Con “Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Il Maestro | Recensione del film con Pierfrancesco Favino - Presentato a Venezia 82, arriva nelle sale italiane Il Maestro di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino nei panni di un ex promessa del tennis e ... Da universalmovies.it

Pierfrancesco Favino è Il Maestro: le prime foto del nuovo film di Andrea Di Stefano - Dopo L'ultima notte di Amore, attore e regista tornano a collaborare in un nuovo film dai toni molto diversi dal precedente. Lo riporta comingsoon.it

Il maestro, il tennis come la vita: video intervista con Pierfrancesco Favino e Andrea Di Stefano - Presentato fuori concorso al Festival di Venezia, Il maestro segna il ritorno dopo L'ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano e Pierfrancesco Favino. Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Pierfrancesco Favino Andrea Stefano