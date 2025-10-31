Il 2 novembre 1975 lo scrittore fu ucciso da Giuseppe Pelosi, il suo corpo brutalmente massacrato e investito dalla sua stessa auto. Pier Paolo Paolini fu uno dei personaggi più importanti del 900, scrittore, giornalista, poeta, regista e filosofo. La sua filmografia e le sue opere hanno influenzato il panorama culturale del XX secolo. Figura controversa del suo tempo, i suoi articoli di denuncia lo resero un personaggio scomodo, ma nonostante questo la sua morte fu derubricata da subito come omicidio a sfondo sessuale. È il TG1 del 2 novembre 1975 a dare notizia dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini e lo fa leggendo la deposizione resa dal suo assassino Giuseppe Pelosi, ragazzo di vita: «Ho visto per terra la tavola e gliela ho rotta in testa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pier Paolo Pasolini, dalla notte dell’omicidio 50 anni di dubbi