Picierno | Senza una vera politica di difesa l’UE rischia di scomparire

“La bugia che ci è stata raccontata, anche dentro il Pd, e lo dico con molta chiarezza, è che noi vorremmo sottrarre risorse al sociale. Non è vero. Dobbiamo avere il coraggio di parlare il linguaggio della verità. Parlare di politica di difesa significa parlare della difesa dell’Unione Europea. E oggi siamo ancora lontani dall’aver. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Picierno: “Senza una vera politica di difesa l’UE rischia di scomparire”

Leggi anche questi approfondimenti

Oggi a Milano è stata una bella giornata, piena di politica vera e di idee. Vogliamo essere ancora il Partito Democratico per cui siamo nati: libero, forte e coraggiosamente riformista. #milano #crescere - facebook.com Vai su Facebook

Difesa: Picierno (Pd), 'non è vero che sottrae risorse al sociale' - "La bugia che ci è stata raccontata, anche dentro il Pd, e lo dico con molta chiarezza, è che noi vorremmo sottrarre risorse al sociale. Da lanuovasardegna.it

Pd, nasce una nuova area riformista senza Bonaccini. L'ex governatore: «Surreale, politica da salotto» - In quella sede Lorenzo Guerini, Pina Picierno, Giorgio Gori, Lia Quartapelle, Filippo Sensi e tanti altri chiameranno a raccolta tutto il mondo riformista ... Lo riporta corriere.it