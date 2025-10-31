Picierno Pd | Albanese? Fa il suo lavoro ma nessuna opinione può giustificare antisemitismo
“ Francesca Albanese fa il suo lavoro, ma non siamo qua per parlare di questo. Io credo che noi siamo qui per dire che, a prescindere da qualsiasi opinione si possa avere sul conflitto in Medio Oriente, nulla può giustificare l’antisemitismo “. Così Pina Picierno (Pd), vicepresidente del Parlamento Europeo, a margine della manifestazione contro l’antisemitismo a Roma promossa dall’associazione Setteottobre, ai cronisti che le chiedono dell’ ultimo report di Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele e ben 63 Paesi, inclusa l’Italia, di complicità in quello che definisce il “ genocidio di Gaza ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
