Picchiato dallo stalker per difendere la la vicina di casa | muore Salvatore Riccobene 90enne eroe

Mortara (Pavia), 31 ottobre 2025 – Il suo gesto di altruismo, quello di difendere una donna mortarese di 57 anni da un molestatore, gli è costato la vi t a. Salvatore Riccobene aveva 90 anni ed era un uomo tutto d’un pezzo. Quando ha assistito alla scena, era la fine di settembre, n on si è girato dall’altra parte. Anzi, ha deciso di intervenire. Il molestatore della donna lo ha colpito in modo violento, tanto da farlo finire in ospedale. Dove dopo un mese è deceduto. Ieri mattina si sono svolti i suoi funerali. Il suo aggressore dovrà ora difendersi dall’accusa di omicidio preterintenzionale se gli accertamenti in corso confermeranno la ricostruzione dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

