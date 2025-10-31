Picchia il padre in strada a Messina e scaglia la sua moto contro i poliziotti la folle giornata di un 37enne

Notizie.virgilio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina un 37enne è stato arrestato per resistenza e lesioni dopo aver aggredito il padre e opposto violenza agli agenti intervenuti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

picchia il padre in strada a messina e scaglia la sua moto contro i poliziotti la folle giornata di un 37enne

© Notizie.virgilio.it - Picchia il padre in strada a Messina e scaglia la sua moto contro i poliziotti, la folle giornata di un 37enne

Argomenti simili trattati di recente

picchia padre strada messinaMessina, aggredisce padre e agenti: arrestato 37enne alla stazione - Aggredisce il padre e gli agenti: 37enne arrestato dalla Polizia di Stato nei pressi della stazione di Messina. Scrive 24live.it

picchia padre strada messinaOrrore in strada a Catania, figlio picchia selvaggiamente il padre anziano: arrestato - Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Catania per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori, aggrediti più volte per denaro. Riporta virgilio.it

picchia padre strada messinaCatania: picchia di nuovo il padre appena uscito dall’ospedale - Un 31enne di Catania è stato arrestato dalla polizia per avere picchiato il padre che aveva già mandato in ospedale. Riporta meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Picchia Padre Strada Messina