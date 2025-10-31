Picchia il padre in strada a Messina e scaglia la sua moto contro i poliziotti la folle giornata di un 37enne
A Messina un 37enne è stato arrestato per resistenza e lesioni dopo aver aggredito il padre e opposto violenza agli agenti intervenuti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
Picchia l'anziano padre fino a lasciarlo quasi privo di sensi: arrestato figlio violento ift.tt/ArnObDI - X Vai su X
Studio Legale Rosa Di Caprio. . Picchia il figlio e lo convince ad accusare il padre. Una madre è stata condannata a 4 anni e 10 mesi di carcere per aver picchiato il figlio e spinto il bambino ad accusare falsamente il padre separato di maltrattamenti. Siamo - facebook.com Vai su Facebook
Messina, aggredisce padre e agenti: arrestato 37enne alla stazione - Aggredisce il padre e gli agenti: 37enne arrestato dalla Polizia di Stato nei pressi della stazione di Messina. Scrive 24live.it
Orrore in strada a Catania, figlio picchia selvaggiamente il padre anziano: arrestato - Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Catania per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori, aggrediti più volte per denaro. Riporta virgilio.it
Catania: picchia di nuovo il padre appena uscito dall’ospedale - Un 31enne di Catania è stato arrestato dalla polizia per avere picchiato il padre che aveva già mandato in ospedale. Riporta meridionews.it