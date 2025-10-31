Picchia e tenta di violentare una conoscente | arrestato centrafricano

Al rifiuto della donna, l’uomo ha reagito colpendola al volto e procurandole una frattura al setto nasale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Picchia e tenta di violentare una conoscente: arrestato centrafricano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Aggressione shock a Catania: un uomo picchia la moglie malata e tenta di far sparire le prove. Scopri la storia di coraggio e denuncia #StopViolenza #Sicilia #Catania #Palermo #Violenzadomestica #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Tenta di scippare una donna e la picchia, trovato dalla polizia http://ow.ly/MKHU106osCL [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X

Trento, tenta di violentare e picchia l'amica. Poi si nasconde in un armadio - I Carabinieri di Civezzano hanno arrestato a Trento un cittadino centroafricano di circa trent’anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di lesioni personali e di tentata violenza sessuale ai ... Da rainews.it