Picchia e tenta di violentare una conoscente | arrestato centrafricano

Imolaoggi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al rifiuto della donna, l’uomo ha reagito colpendola al volto e procurandole una frattura al setto nasale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

