Giornata di sfratti e picchetti in città: ben cinque in una sola mattina. Attivisti e attiviste di Associazione Diritti per Tutti, Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca e gli inquilini resistenti hanno bloccato l’esecuzione di cinque sfratti in vicolo dell’Inganno, via Corsica, via San Zeno, via Lonati a San Polo e via Fiorentini Sanpolino (sono stati tutti rinviati). L’iniziativa ha richiamato decine di persone alla solidarietà per contrastare l’emergenza abitativa in corso, di cui gli sfratti sono il volto più evidente. C’è infatti una disponibilità sempre più ridotta, per chi vuole affittare o acquistare casa, a prezzi sempre più alti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Picchetti anti-sfratto. Mobilitazione in città