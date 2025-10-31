PiazzaPulita Montanari sbotta | Pregiudicati chi fa festa all' inferno

In una puntata ricca di ospiti come l’ultima di “ Piazzapulita ”, salotto di discussione politica di La7 amministrato da Corrado Formigli, c’è anche Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, che non ha perso occasione per attaccare la riforma della Giustizia. Nel testo si prevede la separazione delle carriere e la proposta è stata da poco approvata definitivamente dall'aula del Senato. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Questa cosa a Montanari non è andata giù: "Diamo uno spettacolo terrificante al resto del mondo, portiamo in giro per le strade di Roma l'icona del Berlusconi, del bunga bunga, come una specie di ex-voto della sconfitta di un'idea di giustizia giusta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - PiazzaPulita, Montanari sbotta: "Pregiudicati, chi fa festa all'inferno"

