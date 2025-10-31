Piazza della Loggia a Brescia il trafficante d’arte Trappa testimonia contro Zorzi | In auto col basista mi disse | lì c’è una cosa pesante

Brescia, 31 ottobre 2025 – Bombe in scatole di cartone “come quelle delle scarpe” trasportate da un punto all’altro della città. Borsoni contenenti armi. Propositi di far saltare la discoteca dei gay “sgraditi a Dio”. È lo spaccato che ieri ha tenuto banco in Assise all ’ultimo processo per la strage di piazza Loggia, nel quale è imputato come presunto esecutore materiale l’ex ordinovista veronese Roberto Zorzi, che da anni vive a Seattle, negli Usa, e dove alleva dobermann con l’evocativo nome “Littorio”. Spanò (trasferito al Civile) assente per malattia alla ripresa delle udienze in Corte d’Assise. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piazza della Loggia a Brescia, il trafficante d’arte Trappa testimonia contro Zorzi: “In auto col basista, mi disse: lì c’è una cosa pesante”

