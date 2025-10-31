Piazza Ciardi in campo anti microcriminalità

Un nuovo appuntamento con i commercianti di Piazza Ciardi che oggi, 31 ottobre, hanno organizzato una festa di Halloween con grandi e piccini per riappropriarsi degli spazi comuni e creare un deterrente, almeno per una sera, alla criminalità e allo spaccio. Il ritrovo è fissato per le 19:30 in una Piazza Ciardi animata da dolcetti e ristoro per tutti. Un incontro che segue i due precedenti svolti in Piazza Ciardi ed in Viale Vittorio Veneto, nati in risposta alle risse ed alle aggressioni di fine agosto. Un primo appuntamento il 19 settembre in Viale Vittorio Veneto era stato organizzato in risposta alla rissa nata da una decina di persone che si sono picchiate a suon di calci, pugni e spintoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

