Piastrelle fotovoltaiche | dall’esperimento urbano alla rivoluzione dell’energia pulita
L’idea di trasformare strade e marciapiedi in impianti di produzione energetica non è più soltanto un esercizio di fantasia. Le piastrelle fotovoltaiche calpestabili rappresentano una delle soluzioni più promettenti per ripensare l’uso degli spazi urbani, combinando funzionalità quotidiana e. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Firenze un sito produttivo energivoro ha scelto di rifare il tetto con tegole solari fotovoltaiche, realizzate e installate dall’azienda bolognese Forme Si tratta di un impianto da 50 kW basato su moduli Megasol NicerX da 400 W, pensati per integrarsi con le te - facebook.com Vai su Facebook
Piastrelle isolanti: addio aria condizionata per raffreddare gli edifici - Da Singapore arriva la scoperta di particolari piastrelle isolanti. Lo riporta msn.com