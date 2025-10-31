Pianura educatrice lega bimba a sedia con una sciarpa | licenziata

A Napoli nel quartiere Pianura, una educatrice che era stata assunta da soli quattro giorni è stata licenziata in quanto accusata di aver legato una bimba all’asilo con una sciarpa a una sedia. Avrebbe legato una bimba all’asilo con una sciarpa. Per questo nel quartiere Pianura di Napoli, una educatrice che era stata assunta da . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pianura, educatrice lega bimba a sedia con una sciarpa: licenziata

Contenuti che potrebbero interessarti

Da Domani, Mercoledì 29, riprendono le proiezioni "LE CITTÀ DI PIANURA" di Francesco Sossai, il film fenomeno di questa parte di stagione. "Sono felice ed emozionato che il viaggio di Le città di pianura ci porti, con i nostri strambi protagonisti, dal Veneto all - facebook.com Vai su Facebook

Educatrice lega bimba a sedia con una sciarpa, licenziata - Per questo nel quartiere Pianura di Napoli, una educatrice che era stata assunta da soli quattro giorni è stata licenziata. Riporta ansa.it

Bimba legata con una sciarpa alla sedia, licenziata l'educatrice - Il provvedimento della direttrice di un asilo di Pianura. Si legge su rainews.it

Bimba legata alla sedia nell’asilo a Pianura, la mamma chiama i carabinieri - Una bambina dell'asilo a Pianura è stata legata a una sedia mentre era in mensa; la madre ha chiesto l'intervento dei carabinieri ... Si legge su fanpage.it