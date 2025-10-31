Pianura educatrice lega bimba a sedia con una sciarpa | licenziata

2anews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli nel quartiere Pianura, una educatrice che era stata assunta da soli quattro giorni è stata licenziata in quanto accusata di aver legato una bimba all’asilo con una sciarpa a una sedia. Avrebbe legato una bimba all’asilo con una sciarpa. Per questo nel quartiere Pianura di Napoli, una educatrice che era stata assunta da . 🔗 Leggi su 2anews.it

pianura educatrice lega bimba a sedia con una sciarpa licenziata

© 2anews.it - Pianura, educatrice lega bimba a sedia con una sciarpa: licenziata

Contenuti che potrebbero interessarti

pianura educatrice lega bimbaEducatrice lega bimba a sedia con una sciarpa, licenziata - Per questo nel quartiere Pianura di Napoli, una educatrice che era stata assunta da soli quattro giorni è stata licenziata. Riporta ansa.it

pianura educatrice lega bimbaBimba legata con una sciarpa alla sedia, licenziata l'educatrice - Il provvedimento della direttrice di un asilo di Pianura. Si legge su rainews.it

pianura educatrice lega bimbaBimba legata alla sedia nell’asilo a Pianura, la mamma chiama i carabinieri - Una bambina dell'asilo a Pianura è stata legata a una sedia mentre era in mensa; la madre ha chiesto l'intervento dei carabinieri ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pianura Educatrice Lega Bimba