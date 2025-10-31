Piano triennale delle opere Casi | Interventi mirati

AREZZO È stato l’assessore Alessandro Casi a presentare ieri in consiglio comunale la variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027. "Per questi ultimi mesi del 2025 – ha spiegato Casi – abbiamo introdotto una novità significativa: 250.000 euro per la realizzazione degli spogliatoi alla palestra Piero della Francesca, recentemente inaugurata in via Malpighi. Locali evidentemente necessari che completano in modo razionale una struttura sportiva destinata anche all’uso scolastico". Non si tratta, ha precisato l’assessore, di un intervento isolato. La nuova programmazione abbraccia infatti opere che fino a oggi non erano previste, con avvio nel 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

