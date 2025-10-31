Piano asfalti 2025 6 milioni di euro di lavori Daniele SIlvetti | Manutenzioni straordinarie non rattoppi VIDEO
ANCONA - Questa mattina, venerdì 31 ottobre, il sindaco Daniele Silvetti, assieme all'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini hanno fatto il punto sul Piano asfalti 2025, annunciando di averlo incrementato. Nato nel marzo scorso il documento prevedeva il rifacimento di 42 vie per 4 milioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alba Adriatica, nuovo piano asfalti da 1,5 milioni: lavori a marzo Diverse strade interessate dall'intervento per quasi 7 km - facebook.com Vai su Facebook
Recco, al via il piano asfalti: si inizia con quattro strade - X Vai su X
Valledoria: completato il primo intervento del ‘Piano Asfalti’ - L’Amministrazione Comunale di Valledoria ha completato il primo, significativo lotto di interventi sulla viabilità, parte integrante del “Piano Asfalti” destinato al miglioramento della ... Lo riporta sassarinotizie.com
Piano asfalti, conclusi i lavori in diverse strade - Si sono conclusi i lavori straordinari in alcune strade della città, nell’ambito del Piano asfalti 2025, previsti in orario notturno per non gravare sul traffico cittadino e per non creare disagi. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Piano asfalti, da stasera a Lodi partono i cantieri notturni nella zona dell’ospedale - Passa da qui la nuova tappa del piano asfalti 2025 messo a punto dall’amministrazione Furegato. Secondo ilcittadino.it