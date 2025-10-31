Petrachi | Volevo portare Gasperini a Roma Si può inserire nella lotta scudetto

La Roma si trova al primo posto in classifica dopo 9 giornate, nonostante lo scetticismo iniziale per l'arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina. Ai microfoni di TMW, l'es direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ha rivelato che già in passato c'era stata la possibilità di portare l'allenatore piemontese nella Capitale: " Gasperini volevo portarlo a Roma già io cinque anni fa, lo può testimoniare anche lui. Lo avevo scelto perché lo ritenevo già nel 2019 un allenatore da Roma: ha portato la cultura del lavoro, a Trigoria ora si lavora come non mai. Non guarda in faccia nessuno, l'ha dimostrato anche col Parma in cui ha tolto Bailey dopo averlo messo venti minuti prima.

