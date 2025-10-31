Peste suina Fdi insiste | L’apparato regionale è immobile

«Siamo felici che si riconosca il lavoro e l’impegno dei cacciatori, ma il tema non è questo – il tema è che dal 2 ottobre il Commissario straordinario Giovanni Filippini attende ancora la stipula della convenzione con il Centro Servizi degli Atc di Piacenza, necessaria per organizzare la ricerca. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondisci con queste news

PESTE SUINA AFRICANA: ALLARME IN TOSCANA Aumenta il numero dei comuni toscani finiti nelle zone di restrizione per la Peste Suina Africana: sono 43 in totale — 25 in provincia di Lucca, tutti i 17 della provincia di Massa Carrara e 1 in provincia di - facebook.com Vai su Facebook

Peste suina africana, il territorio reggino verso la riduzione della zona di restrizione - https://ilmetropolitano.it/2025/10/22/peste-suina-africana-il-territorio-reggino-verso-la-riduzione-della-zona-di-restrizione/… #ilmetroplitano - X Vai su X

Peste suina, Fdi insiste: «L’apparato regionale è immobile» - Tagliaferri e Maloberti (FdI): «Bonini dimentica che le zone più a rischio sono ancora ferme. Si legge su ilpiacenza.it

Peste suina, FdI “Dopo la cabina di regia, a Piacenza è calato il silenzio” - "Dal 2 ottobre scorso, dopo la cabina di regia provinciale sulla Peste Suina Africana, è calato un silenzio assordante. piacenzasera.it scrive

Peste suina, Ue toglie restrizioni in Piemonte e Lombardia - La Commissione Ue ha deciso di togliere le restrizioni introdotte per contrastare la peste suina agli allevamenti suinicoli lombardi e piemontesi di Lodi, Pavia e Novara. Segnala rainews.it