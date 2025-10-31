Peste suina Fdi insiste | L’apparato regionale è immobile

31 ott 2025

«Siamo felici che si riconosca il lavoro e l’impegno dei cacciatori, ma il tema non è questo – il tema è che dal 2 ottobre il Commissario straordinario Giovanni Filippini attende ancora la stipula della convenzione con il Centro Servizi degli Atc di Piacenza, necessaria per organizzare la ricerca. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

