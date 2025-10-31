Peste suina 70 i cacciatori da fuori impegnati nelle zone più a rischio

Ilpiacenza.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Fratelli d’Italia tuona sull’argomento e chiede più dati certi al sistema provinciale, la Lega sottolinea i miglioramenti riscontrati nell’affrontare l’emergenza peste suina africana. Il consigliere provinciale Federico Bonini, durante l’ultima seduta del “parlamentino” dell’ente di via. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

peste suina 70 cacciatoriPeste suina, FdI “Dopo la cabina di regia, a Piacenza è calato il silenzio” - "Dal 2 ottobre scorso, dopo la cabina di regia provinciale sulla Peste Suina Africana, è calato un silenzio assordante. Si legge su piacenzasera.it

peste suina 70 cacciatoriPeste suina, la Calabria esce ufficialmente dalle zone di restrizione grazie al lavoro instancabile dei cacciatori - Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione Europea, del 23 ottobre 2025, la Regione Calabria è stata rimossa dall’allegato I del Regolamento UE 2023/594, ponendo fine alla class ... Come scrive cacciapassione.com

peste suina 70 cacciatoriPeste suina, quante differenze in Italia: la Calabria sorride, la Toscana piange - C’è stato in queste ultime ore un aggiornamento da parte dell’Unione Europea sulle zone di restrizione per quel che riguarda la Peste Suina Africana (PSA). Scrive cacciapassione.com

Cerca Video su questo argomento: Peste Suina 70 Cacciatori