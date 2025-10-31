Peste suina 70 i cacciatori da fuori impegnati nelle zone più a rischio
Mentre Fratelli d’Italia tuona sull’argomento e chiede più dati certi al sistema provinciale, la Lega sottolinea i miglioramenti riscontrati nell’affrontare l’emergenza peste suina africana. Il consigliere provinciale Federico Bonini, durante l’ultima seduta del “parlamentino” dell’ente di via. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ordinanza su Peste Suina Africana a Impruneta (FI) Il Comune di Impruneta (FI) informa che è disponibile l’Ordinanza n. 5/2025, firmata dal Commissario Straordinario Dott. Giovanni Filippini, che definisce le misure di eradicazione e sorveglianza della pest - facebook.com Vai su Facebook
Peste suina africana, il territorio reggino verso la riduzione della zona di restrizione - https://ilmetropolitano.it/2025/10/22/peste-suina-africana-il-territorio-reggino-verso-la-riduzione-della-zona-di-restrizione/… #ilmetroplitano - X Vai su X
Peste suina, FdI “Dopo la cabina di regia, a Piacenza è calato il silenzio” - "Dal 2 ottobre scorso, dopo la cabina di regia provinciale sulla Peste Suina Africana, è calato un silenzio assordante. Si legge su piacenzasera.it
Peste suina, la Calabria esce ufficialmente dalle zone di restrizione grazie al lavoro instancabile dei cacciatori - Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189 della Commissione Europea, del 23 ottobre 2025, la Regione Calabria è stata rimossa dall’allegato I del Regolamento UE 2023/594, ponendo fine alla class ... Come scrive cacciapassione.com
Peste suina, quante differenze in Italia: la Calabria sorride, la Toscana piange - C’è stato in queste ultime ore un aggiornamento da parte dell’Unione Europea sulle zone di restrizione per quel che riguarda la Peste Suina Africana (PSA). Scrive cacciapassione.com