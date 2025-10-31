PesaroPoesia25 e le parole che contano
Si concluderà domenica a Casa Bucci il festival “PesaroPoesia25 - Il festival che era meglio non fare“. Alle 11 andrà in scena la performance estemporanea “Le tue parole all’improvviso“ che vedrà protagonista Camilla Barbarito, cantante, attrice e performer milanese, e Paolino Dalla Porta, uno dei più rinomati contrabbassisti del jazz italiano. Prendendo spunto da testi suggeriti dal pubblico, si costruirà un percorso espressivo musicale imprevedibile con le voci (e i silenzi) dei presenti. Una sfida poetica che nasce da una riflessione sul rapporto spettatore-performer, un concerto che "si fa insieme", come dichiara Barbarito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
