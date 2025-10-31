Perugia Si è insediato il nuovo Rettore Massimiliano Marianelli
La redazione del quotidiano nazionale laprimapagina vi propone in esclusiva le immagini realizzate in occasione dell’insediamento del nuovo Rettore di Perugia, Massimiliano Marianelli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
