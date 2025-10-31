Perugia celebrata la messa in memoria di Renato Curi
Quarantotto anni possono essere tanti, ma non certo sufficienti per scalfire la memoria di un giocatore, o meglio un uomo, che tanto ha dato alla causa del Perugia.Il 30 aprile del 1977, in quel maledetto pomeriggio piovoso, il cuore di Renato Curi cessò di battere, ma non certo quello della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
